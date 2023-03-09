МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. РФ запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило министерство иностранных дел России.

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии", — говорится в заявлении ведомства.

Оно отметило, что этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на "активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений".

"Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями", — добавило министерство.