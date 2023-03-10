МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пять человек, среди них — экономист Сергей Гуриев*, сообщается на сайте Минюста РФ.

"Десятого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.Е. Губарев*, С.М. Гуриев*, Л.М. Гершензон*, Г.В. Гудков*, В.С. Водвуд*, Всемирный фонд природы**, а также Фонд "Свободная Бурятия"**, — говорится в сообщении.

* Признан физлицом-иноагентом.

** Организация, выполняющая функции иноагента.