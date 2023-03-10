Всемирный фонд природы*, экономист Гуриев* включены в реестр иноагентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пять человек, среди них — экономист Сергей Гуриев*, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Десятого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.Е. Губарев*, С.М. Гуриев*, Л.М. Гершензон*, Г.В. Гудков*, В.С. Водвуд*, Всемирный фонд природы**, а также Фонд "Свободная Бурятия"**, — говорится в сообщении.
* Признан физлицом-иноагентом. ** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://1prime.ru/society/20230310/840033819.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.