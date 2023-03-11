МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Число вакансий в России на неполный рабочий день на платформе "Авито Работа" в феврале 2023 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чаще всего вакансии с таким графиком предлагают в сферах образования, искусства и маркетинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Авито" запустит возможность возврата товаров от частных продавцов

"По итогам февраля количество вакансий на неполный рабочий день на "Авито Работе" выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. При этом уточняется, что общее число вакансий на платформе за отчетный период также увеличилось в 2,5 раза. Наибольший прирост показали отрасль производства (в 2,9 раза) и строительства (в 2,6 раза).

Отмечается, что график неполного рабочего дня позволяет быстро найти временный персонал на сезонную или проектную работу, разовые задачи, а также для усиления команды в периоды максимальной загрузки. Соискатели также стали проявлять больше интереса к такой форме занятости: по итогам февраля соискательская активность по вакансиям на неполный рабочий день выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее число таких вакансий на платформе приходится на сферу образования (23% от всех опубликованных объявлений в категории), искусства и развлечений (11%), а также на группу профессий "Маркетинг, реклама, PR" (10%).

Рост популярности неполной занятости характерен и для других сфер. Так, по данным компании, в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года на платформе на 73% выросло количество вакансий на неполный рабочий день в банковском секторе, на 36% — в производстве, почти на четверть — в медицине и фармацевтике.

"Рост числа вакансий с частичной занятостью — закономерное и ожидаемое явление. Например, во многих отраслях найм сотрудников с частичной занятостью позволяет справиться с пиковой загрузкой, решить разовые задачи. Это характерно для сферы продаж, салонов красоты, индустрии гостеприимства, предприятий общепита, АПК, добывающей отрасли, строительства… Такой график позволяет гибко планировать день, подходит для подработки, совмещения с учебой или другой работой", — прокомментировал управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель.