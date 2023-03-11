МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило изменения в Уголовный кодекс об ответственности за производство и оборот табачной продукции без соответствующей лицензии, сообщается на сайте кабмина. Минфин назвал последствия запрета вейпов и жидкостей

"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1713 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что законопроектом предусмотрены изменения в части введения уголовной ответственности за производство и оборот табачной продукции без соответствующей лицензии.

Также кабмин в целях сокращения нелегальной продукции одобрил проект закона о регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Кроме того, правительство одобрило внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях за правонарушения в сфере нелегального производства и оборота табачных изделий.