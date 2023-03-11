МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Федеральное госучреждение "Главрыбвод" выпустит почти 118 тысяч осетров в Волгу в Астраханской области, чтобы возместить ущерб от ремонтных работ на Волго-Каспийском судоходном канале, следует из данных портала госзакупок. Росрыболовство раскрыло объемы производства белой рыбы

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" провело запрос котировок по поиску подрядчика, которому предстоит выполнить "искусственное воспроизводство водных биоресурсов" в рамках возмещения ущерба, нанесенного в процессе проведения ремонтных дноуглубительных работ на Волго-Каспийском морском судоходном канале в 2021 году.

Победителем тендера стало ФГБУ "Главрыбвод" (Москва), говорится в итоговом протоколе, с ним планируется заключить договор на 2,6 миллиона рублей с учетом НДС.

Согласно материалам, подрядчику предстоит выпустить молодь осетра русского — всего 117 797 штук — до 30 сентября включительно в Волгу и ее водотоки в Астраханской области. Заказчик уточняет, что место выпуска и сам процесс должны быть согласованы с Росрыболовством.