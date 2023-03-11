"Главрыбвод" выпустит в Волгу более ста тысяч осетров
Госзакупки: "Главрыбвод" выпустит в Волгу в Астраханской области 118 тысяч осетров
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Федеральное госучреждение "Главрыбвод" выпустит почти 118 тысяч осетров в Волгу в Астраханской области, чтобы возместить ущерб от ремонтных работ на Волго-Каспийском судоходном канале, следует из данных портала госзакупок.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" провело запрос котировок по поиску подрядчика, которому предстоит выполнить "искусственное воспроизводство водных биоресурсов" в рамках возмещения ущерба, нанесенного в процессе проведения ремонтных дноуглубительных работ на Волго-Каспийском морском судоходном канале в 2021 году.
Победителем тендера стало ФГБУ "Главрыбвод" (Москва), говорится в итоговом протоколе, с ним планируется заключить договор на 2,6 миллиона рублей с учетом НДС.
Согласно материалам, подрядчику предстоит выпустить молодь осетра русского — всего 117 797 штук — до 30 сентября включительно в Волгу и ее водотоки в Астраханской области. Заказчик уточняет, что место выпуска и сам процесс должны быть согласованы с Росрыболовством.
https://1prime.ru/society/20230311/840036189.html
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