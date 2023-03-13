МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и Китаем

"Администрация Байдена своими бездумными поставками оружия Киеву, а также своими маневрами в ООН и своей риторикой ("Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется") превратила сама себя в заложницу позиции Киева. Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину", — написал он в своем телеграм-канале.

Пушков отметил, что Украина хоть и продолжает быть зависимой от Америки в поставках вооружений, но и сами США начали "зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину".

"Так в свое время они попали в ловушку во Вьетнаме. Тогда госсекретарь Дин Раск заявил: "Мы уйдем из Вьетнама только тогда, когда одержим победу". Вашингтон не первый раз лишает себя свободы маневра", — заключил сенатор.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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