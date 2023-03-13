МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Между Вашингтоном и Киевом растет число разногласий в отношении конфликта с Россией и видения, как этот конфликт должен завершиться, пишет издание Politico, ссылаясь на источники в Белом доме. Пушков оценил попытки Украины диктовать свою волю США

Так, сообщается, что ряд членов администрации Байдена выражают обеспокоенность по поводу позиции Киева относительно удержания Бахмута. В Белом доме считают, что в боях за этот город украинские войска теряют слишком много людей и боеприпасов, и это может помешать Украине провести контрнаступление, запланированное на весну.

Также источники в администрации заявили Politico, что с выходом публикаций о причастности "проукраинской" группировки к диверсии на "Северных потоках" Вашингтон дал Киеву понять, что не приемлет "определенные акты насилия" за пределами Украины. Вместе с тем отмечалось, что аналитики американской разведки не верят в причастность украинских властей к инциденту на трубопроводах.

В то же время Белый дом, по данным Politico, разочарован тем, что президент Украины Владимир Зеленский не выражает "должной благодарности" за поставки вооружений.

Помимо этого, источники издания указали на такую причину разногласий, как стремление Украины взять под контроль Крым. Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждал власти Украины, что атака на Крым — "красная линия" для президента России Владимира Путина и может привести к резкому росту эскалации.