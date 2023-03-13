МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Чтобы оценить риск приближения третьей мировой войны, достаточно взглянуть на траты Соединенных Штатов на оборону, пишет Global Times. Сербия повысит расходы на оборону до трех процентов ВВП

"Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. <…> Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", — отмечает издание.

При этом авторы материала обращают внимание, что в то время как США ведут себя агрессивно, Китай придерживается оборонительной политики, и подчеркивают, что оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2023 год вчетверо превышает китайский.

Издание добавляет, что значительная часть американского оборонного бюджета направляется на разработку наступательных вооружений и военных технологий.