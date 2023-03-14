МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в республику Бурятия, в рамках которой посетит Улан-Удэнский авиационный завод — один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона. Путин обсудил с президентом Египта поставки сельхозпродукции и энергетику

Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

В совещании в очном формате примут участие заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава республики Бурятия Алексей Цыденов. В режиме видеоконференцсвязи участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Президент также проведет встречу с Цыденовым, который ранее сообщал о том, что в Бурятии созданы и уже проходят испытание в реальных условиях опытные образцы беспилотных летательных аппаратов производства Улан-Удэнского авиазавода.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.

Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов