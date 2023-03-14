МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Великобритания допускает возврат к сотрудничеству с Россией, "когда придет время", заявил на брифинге представитель британского премьер-министра Риши Сунака. Об этом пишет РБК. В Британии признали провал планов по переходу на зеленую энергетику

"Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий (момент — прим. ред.) для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики", — заявил представитель Сунака.

По его словам, Великобритания открыта для диалога с любыми странами, если соблюдается "стабильность мирового порядка". При этом, как отметили в офисе премьера, на сегодняшний день каналы связи с Россией "существенно ограничены".