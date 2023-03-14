В Лондоне заявили о готовности к сотрудничеству с Москвой
Представитель премьера: Британия готова сотрудничать с Россией, но "когда придет время"
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Великобритания допускает возврат к сотрудничеству с Россией, "когда придет время", заявил на брифинге представитель британского премьер-министра Риши Сунака. Об этом пишет РБК.
"Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий (момент — прим. ред.) для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики", — заявил представитель Сунака.
По его словам, Великобритания открыта для диалога с любыми странами, если соблюдается "стабильность мирового порядка". При этом, как отметили в офисе премьера, на сегодняшний день каналы связи с Россией "существенно ограничены".
https://1prime.ru/society/20230314/840056566.html
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