МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Представители более чем 40 стран, в том числе из США и ЕС, соберутся в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов, сообщили РИА Новости организаторы съезда. Китай проведет международное ЭКСПО индустрии больших данных с 26 по 28 мая

"Даже в странах Запада сегодня немало людей, не боящихся назвать себя "русофилами". Тех, кто искренне любит нашу страну, ее историю и культуру, кто солидарен с Россией в ее борьбе за справедливое многополярное мироустройство, основанное на уважение к традиционным ценностям стран и их народов. Именно эти люди соберутся в Москве 14 марта на конгресс Международного движения русофилов (МДР). Это учредительная встреча", — рассказал РИА Новости представитель организаторов.

По его словам, МДР призвана консолидировать людей разных религий и политических убеждений, которых "объединяет симпатия к России, интерес к русской культуре и русскому языку".

По данным организаторов, среди гостей конгресса — представители более 40 государств, в том числе из США, стран ЕС, Африки и Азии; ожидаются выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампредседателя Всемирного русского народного собора, главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала.