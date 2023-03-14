МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Уже со следующего года вкладчики смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Назван срок, на который невыгодно открывать вклад

У клиентов появится возможность пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайты "Госуслуг" или агентства. Затем средства будут перечислены потребителю на его счет. По информации издания, на данный момент такой законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме.

Чтобы получить компенсацию сейчас, граждане должны обратиться в офис банка-агента, которого назначают для расчета с вкладчиками, или в АСВ.

Еще один вариант — прислать запрос на почтовый адрес агентства. В пресс-службе АСВ подчеркнули, что некоторые банки-агенты могут оформить выплаты удаленно.

По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, возможность подать заявление через "Госуслуги" упростит доступ к выплатам для вкладчиков.

"Клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента", — объяснил он.