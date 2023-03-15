МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут в среду переговоры в Москве. Путин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"

Канцелярия Асада сообщила, что во вторник вечером сирийский лидер прибыл в Москву. Вместе с президентом Сирии прилетела крупная министерская делегация. В международном аэропорту "Внуково" Асада встречал замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Пресс-служба Кремля заявила, что в среду состоятся переговоры Путина и Асада. Стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Предыдущий визит Асада в Россию состоялся в сентябре 2021 года. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил РИА Новости после той поездки, что следующая встреча президентов РФ и Сирии пройдет тогда, когда в ней возникнет необходимость.

В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.