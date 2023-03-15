МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Забастовки работников разных сфер, включая госслужащих, машинистов лондонского метро, врачей-интернов и учителей, требующих повышения заработной платы, пройдут в Великобритании в среду. МИД Британии объяснил, почему конфисковать российские активы будет непросто

Ожидается, что по меньшей мере 100 тысяч госслужащих, включая пограничников, выйдут на очередную забастовку с требованием повышения зарплаты на фоне рекордного роста стоимости жизни. В этой связи британское правительство накануне выпустило предупреждение для путешественников о возможных перебоях в работе пограничных пунктов.

К забастовкам присоединятся машинисты и сотрудники лондонского метро, представленные профсоюзами Aslef и RMT, из-за чего практически полностью будет остановлена работа столичной подземки. Она возобновится в четверг позже обычного.

Среда также станет третьим днем забастовки врачей-интернов, требующих повышения зарплаты на 26%. По данным газеты Guardian, забастовки молодых врачей привели к отмене десятков тысяч больничных приемов.

Помимо этого, на национальную забастовку в Англии в среду и четверг выйдут учителя, состоящие в национальном профсоюзе образования. К ним присоединятся члены профсоюза университетов и колледжей Британии, которые будут бастовать на протяжение шести дней за исключением выходных.

Забастовки придутся на день объявления главой минфина Джереми Хантом нового финансового плана правительства.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.