МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международный форум труда открывается 15 марта в Петербурге, мероприятия продлятся до 17 марта, сообщается на сайте форума. Российско-индийский деловой форум пройдет в Нью-Дели в конце марта

"Это крупнейшая на евразийском пространстве дискуссионная площадка в сфере трудовых отношений, где рассматривается весь спектр вопросов рынка и экономики труда, потребностей в создании систем кадрового обеспечения и обмена лучшими HR-практиками и методиками, модернизации государственной службы занятости, формировании общего рынка труда стран СНГ", — говорится в сообщении.

Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.

"Мероприятия форума пройдут в форматах пленарных сессий, заседаний, конференций, панельных дискуссий, секций, круглых столов, постерных сессий, мастер-классов и практикумов", — добавили организаторы.

Сопутствующими мероприятиями форума традиционно станут Молодежный международный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО "Кадры. Управление. Безопасность".