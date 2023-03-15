В Санкт-Петербурге открывается Международный форум труда
В Санкт-Петербурге 15-17 марта пройдет Международный форум труда
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международный форум труда открывается 15 марта в Петербурге, мероприятия продлятся до 17 марта, сообщается на сайте форума.
"Это крупнейшая на евразийском пространстве дискуссионная площадка в сфере трудовых отношений, где рассматривается весь спектр вопросов рынка и экономики труда, потребностей в создании систем кадрового обеспечения и обмена лучшими HR-практиками и методиками, модернизации государственной службы занятости, формировании общего рынка труда стран СНГ", — говорится в сообщении.
Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.