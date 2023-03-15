В ГД внесли поправки, предполагающие лишение приобретенного гражданства РФ
Затулин: в ГД внесли поправки, лишающие приобретенного гражданства РФ за дискредитацию СВО
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.
"Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены", — сказал он.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://1prime.ru/society/20230315/840071967.html
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