МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, заявил РИА Новости клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской области священник Иосиф Глисон, пять лет назад переехавший в Россию из США. СМИ: эмигранты в Канаде пытаются добиться разморозки своих сбережений

По словам отца Иосифа, "уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Великобритании хотят переехать в Россию, хотя есть бюрократические сложности".

"Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки. Я понял, что Америка против Бога, против христианства. А мы с семьей хотели жить в стране, которая повернулась к Богу", — отметил священник.

При этом он подчеркнул, что многие люди в Соединенных Штатах "не против России", а "государственная власть в США — сатанистская, она против не только России, но и самих американцев".

"Православных в США мало, но очень много протестантов, католиков — и они против однополых браков, идеологии трансгендеров и так далее. Поэтому нам надо показывать истинную Россию — церковь, семьи, радость жизни, но показывать не только в СМИ, которые сейчас на Западе блокируют, а в интернете, соцсетях, блогах — для этого нужно много людей", — считает отец Иосиф.