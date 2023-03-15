МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россия правильно сделала, что вернула Крым, поскольку иначе там бы обосновались США и НАТО, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. Национализированные украинские объекты в Крыму начнут продавать с июня

"Россия правильно сделала, что вернула Крым, потому что иначе туда бы пробрались НАТО и США. Они смотрят на российские ресурсы, завидуют и хотят завладеть ими, так что я увидел, что российское государство утверждает себя на мировой арене после тяжелого времени из-за развала СССР", — сказал он.

"Теперь Россия снова набирает силу, и я надеюсь, что мир в регионе восстановится… Может быть, американцы перестанут быть такими агрессивными, потому что агрессия исходит именно оттуда — из Вашингтона. Возможно, теперь, когда Россия воспряла, американцы усвоят урок и скажут: давайте жить дружно, нам не нужны ваши ресурсы. Я надеюсь, они встанут на путь мира", — подчеркнул политик.

Он отметил, что бывал в России несколько раз, в том числе в Крыму, и рассчитывает приезжать еще.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

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