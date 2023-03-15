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2023
https://1prime.ru/society/20230315/840072631.html
СМИ узнали об объемах финансирования Национальной разведки США
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Разведка США запросили у конгресса $72,4 миллиарда на 2024 финансовый год, сообщают "Известия" со ссылкой на данные аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. В... ПРАЙМ, 15.03.2023
общество , новости, сша, разведка, финансирование, 2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Разведка США запросили у конгресса $72,4 миллиарда на 2024 финансовый год, сообщают "Известия" со ссылкой на данные аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.
В заявлении говорится, что "общая сумма, запрошенная на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2024 финансовом году, составляет $72,4 млрд".
Другие подробности запроса, как отмечается в заявлении, раскрывать не предполагается.