МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Разведка США запросили у конгресса $72,4 миллиарда на 2024 финансовый год, сообщают "Известия" со ссылкой на данные аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. WSJ: ЦРУ летом предупреждало Европу о возможном подрыве "Северных потоков"

В заявлении говорится, что "общая сумма, запрошенная на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2024 финансовом году, составляет $72,4 млрд".

Другие подробности запроса, как отмечается в заявлении, раскрывать не предполагается.