МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фракция левых в Европарламенте представила свой вариант резолюции по ситуации в Белоруссии с осуждением расширения НАТО на восток и наращивания военного, в том числе "иностранного", присутствия на границах Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте ЕП. В Европарламенте потребовали расследовать подрыв "Северных потоков"

В документе говорится, что Европарламент "указывает, что усиление военного присутствия на восточных границах Евросоюза может способствовать новой конфронтации, чреватой катастрофическими последствиями для Белоруссии и Европы в целом; обеспокоен расширением НАТО на восток".

Помимо этого, депутаты от левой фракции намерены внести в итоговый документ положение об опасениях, связанных с "размещением ядерного оружия ядерными державами в третьих странах".

Также они выражают озабоченность в связи с "негативным воздействием принятых Евросоюзом экономических санкций на все население Белоруссии".