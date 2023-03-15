МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Список работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от весеннего призыва в настоящее время направлен в Минобороны РФ и уже отрабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. В ОПК не хватает высококлассных специалистов, заявил Путин

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы.

"Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Минпромторгом России в адрес Минобороны России был направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается", — прокомментировали в министерстве.

"При положительном решении Минобороны России принятые меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, не служивших ранее в Вооруженных силах и обладающих наиболее востребованными профессиями", — уточнили в Минпромторге.

В министерстве также напомнили, что в отношении граждан, уже пребывающих в запасе, основная плановая работа регулярно проводится под руководством Межведомственной комиссии (МВК) по бронированию. Работа организована в соответствии с перечнем категорий работников организаций, в отношении которых может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.

"Отметим, что МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности, что значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоко востребованных профессий", — уточнили в Минпромторге.

Кроме того, продолжается отработка в части организации и оптимизации процессов предоставления отсрочки работникам предприятий ОПК.