МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство выделит из бюджета свыше 700 миллионов рублей на обучение россиян для последующего трудоустройства на предприятиях ОПК, соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ОПК не хватает высококлассных специалистов, заявил Путин

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, гражданам, которые находятся в поисках работы, будет доступно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Как ожидается, мера поможет восполнить потребность оборонно-промышленного комплекса в кадрах, а также позволит россиянам быстрее устроиться на работу.

Для прохождения бесплатного обучения гражданам будет необходимо будет обратиться в центры занятости и подписать ученический договор с предприятием. Минпромторг отрабатывает список работников ОПК для отсрочки

Список компаний, которые войдут в программу, определит Минпромторг РФ. Возмещение затрат на обучение будет происходить через трансферты в рамках проекта "Содействие занятости".

Планируется, что обучение смогут пройти более 12 тысяч человек.