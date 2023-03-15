Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства в ОПК
Власти выделят более 700 миллионов рублей на обучение россиян для трудоустройства в ОПК
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство выделит из бюджета свыше 700 миллионов рублей на обучение россиян для последующего трудоустройства на предприятиях ОПК, соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно сообщению пресс-службы кабмина, гражданам, которые находятся в поисках работы, будет доступно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Как ожидается, мера поможет восполнить потребность оборонно-промышленного комплекса в кадрах, а также позволит россиянам быстрее устроиться на работу.
Для прохождения бесплатного обучения гражданам будет необходимо будет обратиться в центры занятости и подписать ученический договор с предприятием.
Список компаний, которые войдут в программу, определит Минпромторг РФ. Возмещение затрат на обучение будет происходить через трансферты в рамках проекта "Содействие занятости".
Планируется, что обучение смогут пройти более 12 тысяч человек.
https://1prime.ru/society/20230315/840075334.html
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