МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли проект закона о проверке работы чиновников через портал "Госуслуги", сообщили РИА Новости со ссылкой на копию документа. Россияне смогут получить возмещение по вкладам через "Госуслуги"

Авторами инициативы стала партия "Новые люди".

Согласно проекту, россияне смогут ежегодно оценивать эффективность работы депутатов, губернаторов и мэров, используя портал госуслуг.

Как отметил глава партии Алексей Нечаев, такой шаг упростит процедуру и позволит избежать бюрократии. Кроме того, чиновники смогут оперативнее корректировать свою работу. Оннапомнил, что сейчас оценка проводится один раз в несколько лет.

"Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе", — рассказал политик.

По его словам, сначала будет введена "достаточно простая" шкала для оценок, однако в дальнейшем ее можно будет расширить и сформировать "настоящую экосистему прямой демократии".

Кроме того, во фракции подчеркнули, что реализация инициативы не потребует "ни единого рубля" из российского бюджета.