В Госдуме предложили оценивать работу чиновников через "Госуслуги"
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной оценке работы чиновников через "Госуслуги"
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли проект закона о проверке работы чиновников через портал "Госуслуги", сообщили РИА Новости со ссылкой на копию документа.
Авторами инициативы стала партия "Новые люди".
Согласно проекту, россияне смогут ежегодно оценивать эффективность работы депутатов, губернаторов и мэров, используя портал госуслуг.
Как отметил глава партии Алексей Нечаев, такой шаг упростит процедуру и позволит избежать бюрократии. Кроме того, чиновники смогут оперативнее корректировать свою работу. Оннапомнил, что сейчас оценка проводится один раз в несколько лет.
"Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе", — рассказал политик.
По его словам, сначала будет введена "достаточно простая" шкала для оценок, однако в дальнейшем ее можно будет расширить и сформировать "настоящую экосистему прямой демократии".
Кроме того, во фракции подчеркнули, что реализация инициативы не потребует "ни единого рубля" из российского бюджета.
https://1prime.ru/society/20230315/840075795.html
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