МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Иностранные IT-специалисты будут получать вид на жительство и трудоустраиваться в России по упрощенным правилам, заявила официальный представитель МВД страны Ирина Волк. Аналитик прокомментировала инициативу по обнулению налогов для IT-компаний

Она отметил, что ведомство упростило процедуру трудоустройства и получения вида на жительство в России для зарубежных специалистов в информационном секторе. Так, айтишники смогут заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с аккредитованными организациями, ведущими деятельность в области информационных технологий, без разрешения на работу.

"Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи (включая супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков) предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке", — добавила Волк.

Она подчеркнула, что специалисту будут необходимы документы, подтверждающие личность, договор с работодателем, документ об образовании. ВНЖ будет выдаваться подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России в течение трех месяцев с момента подачи заявления, отметила Волк.