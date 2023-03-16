МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ "юридически некорректна", то есть РФ до сих пор связана условиями договора, утверждает госдеп. Госдеп посоветовал Украине уже сейчас готовиться к следующей зиме

"Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора", — утверждается в распространенном бюллетене госдепа.

В госдепе добавили, что США готовы встречаться с РФ для разрешения озабоченностей, у сторон есть все необходимое для проведения инспекций в рамках договора. "У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции", — указало ведомство.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.