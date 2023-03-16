МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Госдепе США заявили, что Россия связана условиями ДСНВ

"Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", — говорится в распространенном заявлении Антонова.

По его словам, РФ сделала все для предотвращения случившегося 14 марта авиаинцидента над Черным морем.

"Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий — заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства", — заявил Антонов.

Непрофессионализм в данной ситуации проявили американские военные, а не российские летчики, заявил он. "Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Антонов также прокомментировал призыв сенатора Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве российские аппараты, приближающиеся к американским, заявив, что подобные высказывания выходят за рамки здравого смысла.

"Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии? Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", — подчеркнул Антонов.

Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.