МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Примерно 40% россиян согласны получать зарплату в конверте: за год этот показатель практически не изменился, свидетельствует исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили, сколько нужно хранить старые документы

"Уровень толерантности соискателей к нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда практически не меняется уже около года. На работу с "серой" или "черной" зарплатой сегодня согласились бы 40% россиян, отказались бы 38%", — подсчитали аналитики, опросив 1600 респондентов. Еще 22% затруднились дать ответ на этот вопрос.

При этом трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины (45% против 33% среди женщин). Тех, кто готов мириться с "серыми" схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (44%).

Также аналитики узнали, что чем выше уровень дохода россиян, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте (40% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 36% среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей).

Преимущества "белой" зарплаты, поясняют авторы исследования, очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. Семь из десяти россиян, получающих "черную" зарплату (70%), хотели бы, чтобы их доход стал "белым", при условии, что сумма заработка не уменьшится. И только 6% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда.