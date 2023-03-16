МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Возобновление дипотношений Эр-Рияда и Тегерана стало ошеломляющим поражением для США, которое угрожает их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, заявил в статье для American Thinker обозреватель Томас Лифсон. Иран и Саудовская Аравия возобновят торговое и экономическое сотрудничество

Он отметил, что "шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру".

По мнению Лифсона, если Эр-Рияд больше не является надежным партнером Вашингтона в вопросе сдерживания Ирана и налаживания отношений с Израилем, то все расчеты Соединенных Штатов относительно баланса сил на Ближнем Востоке пошли прахом.

Он убежден, что в итоге престиж США и восприятие их влияния в мире резко ухудшились, несмотря на то, что американские СМИ делают все возможное, чтобы "общественность не догадывалась об этом".

Между тем триумф Китая, вытеснившего США с позиций главного игрока на Ближнем Востоке, стал одним из ключевых признаков катастрофы, спровоцированной Белым домом.

Подытоживая, Лифсон пишет, что это очень плохие новости для США, их европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, зависящих от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля.