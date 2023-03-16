МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. США не хотят, чтобы Россия подняла упавший в Черное море американский БПЛА, заявил в интервью CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В России создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

"Это наша собственность, мы бы не хотели, чтобы она оказалась у России, но и не испытываем чрезмерных беспокойств относительно того, что они могут оттуда извлечь", — сказал Кирби.