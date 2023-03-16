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2023
https://1prime.ru/society/20230316/840086784.html
Кирби: США "не беспокоятся", что Россия изучит упавший в Черное море БПЛА
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США не хотят, чтобы Россия подняла упавший в Черное море американский БПЛА, заявил в интервью CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Это наша... ПРАЙМ, 16.03.2023
новости, общество , впк, экономика, технологии, сша, бпла, россия, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. США не хотят, чтобы Россия подняла упавший в Черное море американский БПЛА, заявил в интервью CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Это наша собственность, мы бы не хотели, чтобы она оказалась у России, но и не испытываем чрезмерных беспокойств относительно того, что они могут оттуда извлечь", — сказал Кирби.