МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Москва насторожена появляющимися в СМИ данными о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, заявил РИА Новости председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Минфин и МИД хотят приостановить соглашения о двойном налогообложении

Как сообщило издание Military Times, национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО.

"Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", — сказал дипломат.

Ранее Корчунов отмечал, что Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран.