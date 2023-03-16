МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта, дата мероприятия обсуждалась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин примет участие в работе съезда РСПП

"Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта", — заявил Володин в начале пленарного заседания.

Ранее в четверг источник РИА Новости сообщил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта и станет единственным вопросом на пленарном заседании палаты.

По словам источника, Госдума поддержала это предложение без голосования.

Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам Совета.