КИШИНЕВ, 16 мар — ПРАЙМ. Сторонники и представители оппозиционной молдавской партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственный протест против роста тарифов и повышения цен в стране, сообщил корреспондент РИА Новости. Глава Energocom оценил запасы газа в молдавских хранилищах

В воскресенье они выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, но кабмин проигнорировал эти требования. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер призвала жителей республики продолжить акции неповиновения.

Колонна протестующих с банерами "Оплатите наши счета", "В отставку", "Долой президента Майю Санду", "Хотим достойной жизни", "За досрочные выборы" идет по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента.

"Мы будем выходить снова и снова, пока не добьемся наших требований. Власти обокрали собственное население — тарифы на отопление, газ и электричество сильно накручены. Это результат недальновидной политики правящей партии "Действие и солидарность" и лично Майи Санду", — заявил РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов. Молдавия нашла виновного в росте цен

Массовые акции протеста оппозиции вспыхнули в стране весной 2022 года. Вследствие подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.