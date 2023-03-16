МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) имеет много минусов, при этом она открывает много возможностей для детей с периферии, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин. Путин уточнил определение "недружественные страны"

"У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю, и многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое там имеет место быть в этой системе, это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть, потому что, допустим, в некоторых городах развивается среднее высшее образование, но не так, как в традиционных центрах образовательных крупных наших миллионников. Для них, детей с периферии, открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны, именно с помощью ЕГЭ", — сказал он.

Путин отметил, что число талантливых детей с периферии, попадающих в престижные вузы страны, кратно выросло по сравнению с тем, что было до ЕГЭ.

По словам российского лидера, Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить систему ЕГЭ.

"И министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Скажем, ведущие вузы не только берут к себе абитуриентов через ЕГЭ, они через конкурсы, через олимпиады берут. Есть другие механизмы, которые эту систему совершенствуют, но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать", пояснил он.