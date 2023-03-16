Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm
Роскомнадзор разблокировал сайт last.fm после удаления запрещенной информации
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала last.fm, запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена, сообщило ведомство.
"Шестнадцатого марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ведомства проверили поступившую информацию об удалении противоправного контента. "Блокировка снята, портал last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей", — добавляется в сообщении ведомства.
В начале марта запись об ограничении доступа к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm появилась в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. В ведомстве тогда поясняли, что доступ был ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.
https://1prime.ru/society/20230316/840096401.html
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