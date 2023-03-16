Путин поручил обеспечить дополнительное повышение МРОТ
Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года повышение МРОТ на десять процентов
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов", — сказано в тесте поручения.
Доклад нужно будет представить до 1 июля и до 15 декабря 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин также поручил кабмину до 1 июля доложить об источниках финансирования публичных обязательств в связи с дополнительным повышением МРОТ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: рассмотреть вопрос об источниках финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с дополнительным повышением с 1 января 2024 г. минимального размера оплаты труда", — сказано в сообщении.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июля 2023 года.
https://1prime.ru/society/20230316/840096563.html
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