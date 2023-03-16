ПАРИЖ, 16 мар — ПРАЙМ. Французские власти приняли закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, использовав статью 49.3 конституции страны, заявила премьер-министр Элизабет Борн. Французский политик объяснил, чем угрожает банкротство западных банков

Она отметила, что власти не будут брать на себя риск многочасовых дебатов и рисковать будущим пенсионной системы Франции.

"Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон", — сказала она в ходе заседания в Нацсобрании Франции.

Президент Нацсобрания Яэль Браун-Пиве объявила, что "закон с этого момент считается принятым".