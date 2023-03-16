САМАРА, 16 мар — ПРАЙМ. Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Лапузин. Раскрыто положение дел в экономике Польши после новостей о ее скором крахе

Ранее публикация в телеграм-канале депутата привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Позже полицией был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, протокол передали на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.

"Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", — сказал Лапузин.

Он добавил, что сторона защиты депутата будет обжаловать данное решение, так как оно, по ее мнению, противоречит Конституции РФ.

В Новокуйбышевском городском суде РИА Новости заявили, что "по телефону не могут предоставить никакую информацию".

Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.