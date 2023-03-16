МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы запретил блогеру-миллионнику Лерчеку (Валерия Чекалина) пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.

В частности, суд запретил обвиняемой общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения обвиняемой при этом не ограничены.

Такие ограничения Черкалина посчитала чрезмерными, она просила разрешить ей вести блог, который является для нее единственным источником дохода.

В отношении Черкалиной и ее супруга возбуждено два уголовных дела.

Первое дело касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.

Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей.

У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram* (признана жкстремистской и запрещена в России).

* Соцсеть признана экстремистской и запрещена в России