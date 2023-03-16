Суд запретил блогеру-миллионнику Чекалиной пользоваться интернетом
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы запретил блогеру-миллионнику Лерчеку (Валерия Чекалина) пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.
В частности, суд запретил обвиняемой общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения обвиняемой при этом не ограничены.
Такие ограничения Черкалина посчитала чрезмерными, она просила разрешить ей вести блог, который является для нее единственным источником дохода.
В отношении Черкалиной и ее супруга возбуждено два уголовных дела.
Первое дело касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram* (признана жкстремистской и запрещена в России).
* Соцсеть признана экстремистской и запрещена в России
https://1prime.ru/society/20230316/840098693.html