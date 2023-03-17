МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Американцы, запустив беспилотник к российской границе, "вконец оборзели", контакты сторон на военном уровне необходимы, но нелььзя с ними церемониться. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Путин уточнил определение "недружественные страны"

Министерство обороны России сообщало, что утром 14 марта БПЛА MQ-9, двигаясь в сторону Крыма, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Затем летательный аппарат, выполняя резкое маневрирование, потерял управление и упал в воду.

Медведев напомнил, что беспилотные аппараты обязаны соблюдать правила полетов, установленных суверенным государством в рамках его границ, в соответствии с Воздушным кодексом, в особенности на фоне боевых действий.

"В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели", — подытожил зампред Совбеза России.

Кроме того, добавил политик, несмотря на необходимость поддержания контактов с военными США, не следует с ними "церемониться", особенно на фоне заявлений сенатора Грэма об уничтожении российской авиатехники. Медведев подчеркнул, что "и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия".