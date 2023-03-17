Си Цзиньпин после переизбрания посетит Россию 20-22 марта
Си Цзиньпин после переизбрания посетит Россию по приглашению Путина 20-22 марта
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит с визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", — сказано в релизе.
В Кремле подчеркивают, что стороны затронут актуальные вопросы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.
Лидеры России и Китая также подпишут ряд важных документов и обменяются мнениями по углублению сотрудничества стран на мировой арене, добавляет пресс-служба.
https://1prime.ru/society/20230317/840101658.html
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