МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит с визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Си Цзиньпин заявил о готовности расширить доступ к китайскому рынку

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", — сказано в релизе.

В Кремле подчеркивают, что стороны затронут актуальные вопросы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.

Лидеры России и Китая также подпишут ряд важных документов и обменяются мнениями по углублению сотрудничества стран на мировой арене, добавляет пресс-служба.