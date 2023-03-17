МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. На матч сборной Аргентины по футболу, которая стала в прошлом году чемпионом мира, пытались купить билеты более 1,3 миллиона человек, пишет BNN Bloomberg. Французский спортсмен призвал вернуть Россию и Белоруссию в мировой спорт

Билеты продали менее чем за два с половиной часа. Их стоимость — от 30 до 130 долларов, а перекупщики продавали их более чем за 300 долларов.

Матч Аргентина — Панама пройдет 23 марта в Буэнос-Айресе.

В 2022 году сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Капитана команды — Лионеля Месси — признали лучшим игроком финала и всего турнира.