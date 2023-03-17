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2023
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СМИ: фанаты сборной Аргентины по футболу снова ринулись скупать билеты
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. На матч сборной Аргентины по футболу, которая стала в прошлом году чемпионом мира, пытались купить билеты более 1,3 миллиона человек, пишет BNN Bloomberg. Билеты продали менее... ПРАЙМ, 17.03.2023
общество , новости, аргентина, чемпионат мира по футболу, сборная аргентины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. На матч сборной Аргентины по футболу, которая стала в прошлом году чемпионом мира, пытались купить билеты более 1,3 миллиона человек, пишет BNN Bloomberg.
Билеты продали менее чем за два с половиной часа. Их стоимость — от 30 до 130 долларов, а перекупщики продавали их более чем за 300 долларов.
Матч Аргентина — Панама пройдет 23 марта в Буэнос-Айресе.
В 2022 году сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Капитана команды — Лионеля Месси — признали лучшим игроком финала и всего турнира.