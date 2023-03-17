МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных безработных в России составляет 547 тысяч человек, что на 17 тысяч меньше, чем в начале года, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Безработица в России достигла исторического минимума

Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда, обсуждалась текущая ситуация, а также вопросы, связанные с обеспечением кадрами отдельных промышленных предприятий.

"Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 547 тысяч граждан, что на 17 тысяч меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий на портале "Работа России" составляет 1,6 миллиона позиций. Также фиксируется снижение количества сотрудников, находящихся в простое. Относительно начала года их число снизилось почти двукратно и составляет 43 тысячи человек", — сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Заключены договоры на участие почти 30 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, и более 20 тысяч граждан приступили к работе, уточнил он.