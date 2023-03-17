МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Декретный отпуск для беременных в период первого триместра мог бы помочь сохранить их здоровье, поскольку более трети выкидышей происходит на ранних сроках, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. В России с начала года снизилось число безработных

Согласно российскому законодательству женщина может уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности.

"Не секрет, что в первом триместре беременности женщина чувствует физическое недомогание. По данным Минздрава РФ, 37% беременностей заканчиваются выкидышем или являются замершими на ранних сроках. В этой связи необходимо в целях охраны здоровья и прав беременных женщин на труд предусмотреть право на декретный отпуск… в первом триместре беременности. Особо подчеркиваю, что речь идет не о больничном, в котором себе многие женщины отказывают и вынуждены переносить физическое недомогание на ногах на рабочем месте", — сказал Лукьянов в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере (его доклад — в распоряжении РИА Новости).

Он напомнил, что о необходимости увеличения отпуска для беременных ранее говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.