МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минобрнауки России прорабатывает разные сроки обучения в магистратуре, по ряду направлений были запросы на сокращение сроков обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Набиуллина оценила влияние взноса с бизнеса в бюджет на инфляцию

"Также продумываются разные сроки обучения в магистратуре. Сейчас ее программа рассчитана на 2 года. Но по ряду направлений, особо динамично развивающихся, например, в сфере IT, этого не требуется. Представители IT-отрасли уже неоднократно обращались с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре, сделав их более компактными. Рассматривается возможность получить углубленное профессиональное знание в магистратуре за год", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда, если профессия будет требовать дополнительной подготовки, то обучающийся сможет продолжить образование в магистратуре, аспирантуре или ординатуре.

"Важна не длительность образовательной программы, а ее качество. Выпускники школ получат возможность поступить в университет, получить базовое высшее образование, которого будет достаточно для успешной жизни и востребованности на рынке труда. А дальше — при необходимости — получить углубленное образование", — отметили в ведомстве.

Добавляется, что в настоящее время Минобрнауки России совместно с экспертным сообществом ведет работу по формированию новой национальной системы образования, по итогам которой будет сформирована соответствующая законодательная база, а пока вузы продолжают работать в прежних форматах.