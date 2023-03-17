МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Турецкий парламент начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. В Европарламенте предложили осудить расширение НАТО на восток

Финляндия подала заявку на вступление в альянс 17 мая прошлого года, ее ратификацию не провели Турция и Венгрия.

Эрдоган сообщил по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниисте, что Анкара решила запустить процесс одобрения заявки на присоединение страны к НАТО.

"Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", — сказал он.

Турецкий лидер также высоко оценил поддержку Хельсинки вступления Анкары в Евросоюз.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что ратификация заявки Швеции будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма.