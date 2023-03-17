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Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
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Турецкий парламент начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Финляндия подала заявку на вступление в альянс 17 мая... ПРАЙМ, 17.03.2023
общество , новости, турция, нато, финляндия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Турецкий парламент начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
Финляндия подала заявку на вступление в альянс 17 мая прошлого года, ее ратификацию не провели Турция и Венгрия.
Эрдоган сообщил по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниисте, что Анкара решила запустить процесс одобрения заявки на присоединение страны к НАТО.
"Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", — сказал он.
Турецкий лидер также высоко оценил поддержку Хельсинки вступления Анкары в Евросоюз.
Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что ратификация заявки Швеции будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма.