НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — ПРАЙМ. Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране, максимальная продолжительность пребывания не должна превышать 180 дней в течение одного календарного года, сообщило посольство России в Индии. Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

"Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", — сообщило посольство России в Twitter.

В дипмиссии отметили, что официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз предоставило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.

"Данные изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Рекомендуем россиянам обновить ранее оформленные документы", — добавили в посольстве.