Индия ввела ограничения на пребывание россиян в стране
Индия ограничила пребывание россиян в стране 180 днями в год
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — ПРАЙМ. Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране, максимальная продолжительность пребывания не должна превышать 180 дней в течение одного календарного года, сообщило посольство России в Индии.
"Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", — сообщило посольство России в Twitter.
В дипмиссии отметили, что официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз предоставило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.
"Данные изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Рекомендуем россиянам обновить ранее оформленные документы", — добавили в посольстве.
https://1prime.ru/society/20230317/840110179.html
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