Непризнаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина
Непризнаваемый Россией МУС выдал ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикция которого не признается Россией, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, согласно распространенному в пятницу заявлению на сайте организации.
"Сегодня, 17 марта 2023 года, досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", — говорится в заявлении. Организация утверждает, что решение связано с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он отмечал, что на протяжении множества лет ни международные судейские органы, даже те, которые не признаются Росией, ни другие члены международного сообщества не удосужились обратить внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.
https://1prime.ru/society/20230317/840110890.html
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