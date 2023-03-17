МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Решения Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, об "аресте" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Путин оценил работу специальной экономической зоны в Крыму

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), который РФ не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", — написала она в своем телеграм-канале.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — отметила Захарова.