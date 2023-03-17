Медведев сопроводил пост о решении МУС значком с туалетной бумагой
Медведев сопроводил пост о решении МУС об "аресте" Путина значком с туалетной бумагой
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, сопроводил свой пост значком туалетной бумаги и написал, что нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест против Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать", — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикция которого не признана Россией, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.
https://1prime.ru/society/20230317/840110999.html
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