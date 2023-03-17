МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, сопроводил свой пост значком туалетной бумаги и написал, что нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом. Захарова отреагировала на идею МУС "арестовать" Путина

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест против Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать", — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикция которого не признана Россией, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.