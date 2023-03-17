МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента России Владимира Путина неприемлема, РФ не признает юрисдикциюэтой организации, а любые ее решения ничтожны с точки зрения права, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Медведев сопроводил пост о решении МУС значком с туалетной бумагой

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", — сказал Песков.